Сотрудники Службы госохраны пожертвовали дневную зарплату на восстановление здания филармонии

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Пожар, разрушивший здание столичной филармонии, не оставил равнодушными многих граждан и сотрудников госструктур, в том числе работников Службы госохраны.

Они пожертвовали дневную зарплату на реставрацию здания. Финансовая помощь в размере 212,6 тыс. леев была перечислена на специальный счёт Минфина.

Напомним, что ранее пожертвовать часть своей зарплаты на восстановление филармонии решили депутаты и муниципальные советники ПСРМ.

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