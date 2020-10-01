Сотрудники Службы госохраны пожертвовали дневную зарплату на восстановление здания филармонии

Пожар, разрушивший здание столичной филармонии, не оставил равнодушными многих граждан и сотрудников госструктур, в том числе работников Службы госохраны.
Они пожертвовали дневную зарплату на реставрацию здания. Финансовая помощь в размере 212,6 тыс. леев была перечислена на специальный счёт Минфина.
Напомним, что ранее пожертвовать часть своей зарплаты на восстановление филармонии решили депутаты и муниципальные советники ПСРМ.
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