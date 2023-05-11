Сотрудники силовых структур смогут работать и после выхода на пенсию

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Сотрудники силовых структур смогут работать в системе и после достижения пенсионного возраста, до 55 лет. Соответствующий проект был принят во втором чтении.

Документ также предусматривает дополнение законодательства четкими положениями о статусе студентов Академии МВД им. Штефана чел Маре. Они попадут в категорию государственных служащих с особым статусом, который будет подтверждаться завершением учебы, передает moldpres.md.

Законодательные изменения касаются регулирования процедур, которые обеспечат соблюдение законодательной базы в отношении присуждения специальной степени до установленного срока. Кроме того, будет ограничен доступ к государственным должностям с особым статусом для лиц, уволенных/отстраненных от должностей по дисциплинарным причинам.

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