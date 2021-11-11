Сотрудники примарии Кишинёва проходят обучение в сфере госзакупок

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Эксперты из Украины вместе с представителями муниципалитета участвуют в программе обучения в сфере государственных закупок.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, мероприятия направлены на обмен опытом и внедрение передовой практики в развитии навыков администрации Кишинёва в сфере государственных закупок и мониторинга соблюдения процедур.

Для нас очень важен опыт наших украинских коллег, так как мы стремимся упростить и сделать прозрачной проводимую деятельность. Я поблагодарил экспертов из Мариуполя за то, что они поделились опытом реформирования муниципальных служб по закупкам, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

В мероприятиях, проводимых украинскими экспертами, принимают участие руководители муниципальных подразделений, а также ответственные за процедуры государственных закупок в рамках структурных подразделений.

Двухдневная программа обучения включает в себя дискуссионные сессии и групповые занятия, основанные на моделировании управления вопросами в сфере государственных закупок.

Тренинги организованы в сотрудничестве с Open Contacting Partnership, мэрией Мариуполя и АО “Inițiativa Pozitivă”.

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