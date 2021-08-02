В столице задержали двух ушлых карманников (ВИДЕО)

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В первом случае 36-летний гражданин вытащил из кармана прохожего мобильный телефон. Инцидент произошёл на улице Армянской. Ущерб составил 4 000 леев.

Вторая кража произошла на рынке в секторе Ботаника. 49-летняя женщина вытащила из сумки пенсионера кошелёк, в котором было 3 200 леев.

Оба задержанных признались в содеянном. Им грозит штраф до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы.

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