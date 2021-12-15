Сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину, угрожавшего расправой своей сожительнице (ВИДЕО)

Сотрудники полиции задержали агрессивного мужчину, угрожавшего расправой своей сожительнице (ВИДЕО)

37-летняя жительница Ботаники обратилась в полицию и сообщила, что гражданский супруг её матери ведёт себя агрессивно и угрожает последней физической расправой. 

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 45-летнего агрессора. Он отказался предъявить предмет, которым угрожал сожительнице, и попытался напасть на сотрудников правоохранительных органов.

Мужчину доставили в инспекторат. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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