Сотрудники патрульной полиции получили новые радары

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Генеральный инспекторат полиции (ГИП) получил сегодня 5 новых лазерных радаров пистолетного типа. Эти устройства невозможно обнаружить антирадарными средствами, они же могут удалённо фиксировать марку автомобиля, номерной знак и черты лица водителей.

По словам главы ГИП Серджиу Паю, приобретённые устройства относятся к модели TruCAM.

Этот радар ничего не упускает на расстоянии 1 200 метров. Он лёгкий и компактный, идеально подходит для определения скорости, оснащён камерой высокого разрешения. Система противодействия помехам делает новый радар практически невидимым. Модель оснащена высококачественной видеокамерой HD и встроенным лазером, который является наиболее эффективным устройством для измерения скорости. Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного движения, а также общественного порядка, 15 территориальных инспекторатов полиции были оснащены наборами тестов на алкоголь на сумму 963 тысячи леев, – пояснил Паю.

Новые радары также считывают задние номерные знаки мотоциклов, пишет moldpres.md.

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