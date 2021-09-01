Сотрудники НАЦ задержали кагульчанина за взятку в 800 евро

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Сегодня утром правоохранители провели обыски в офисе и в доме жителя Кагула. По информации НАЦ, мужчина за 800 евро пообещал удалить из базы данных Таможенной службы информацию об автомобиле, срок пребывания которого в РМ истёк.

Подозреваемый пообещал повлиять на сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы. Его задержали на 72 часа, ведётся следствие.

Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определённой деятельностью или занимать государственные должности в течение определённого периода.

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