Сотрудники НАЦ проводят масштабные обыски в офисах AIPA и Федерации фермеров Молдовы

Сотрудники НАЦ проводят масштабные обыски в офисах AIPA и Федерации фермеров Молдовы

Национальный антикоррупционный центр проводит обыски в рамках уголовного дела, в котором фигурируют чиновники высокого ранга Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA), Национальной федерации фермеров Молдовы и других экономических агентов, работающих в сельскохозяйственной сфере. 

Незаконные действия, в совершении которых подозреваются должностные лица AIPA и их сообщники, относятся к мошенничеству в процессе предоставления субсидий в сельском хозяйстве путем оказания привилегий некоторым компаниям, а также получение “откатов” в размере 10% из средств, предоставленных другим экономическим агентам, передаёт unimedia.info.

Согласно полученным данным, субсидии, предоставленные незаконным путём, поступали из фондов финансовой помощи внешних партнеров, в том числе Всемирного банка, а также из государственного бюджета.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md