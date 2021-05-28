Сотрудники НАЦ проводят масштабные обыски в офисах AIPA и Федерации фермеров Молдовы

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Национальный антикоррупционный центр проводит обыски в рамках уголовного дела, в котором фигурируют чиновники высокого ранга Агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA), Национальной федерации фермеров Молдовы и других экономических агентов, работающих в сельскохозяйственной сфере.



Незаконные действия, в совершении которых подозреваются должностные лица AIPA и их сообщники, относятся к мошенничеству в процессе предоставления субсидий в сельском хозяйстве путем оказания привилегий некоторым компаниям, а также получение “откатов” в размере 10% из средств, предоставленных другим экономическим агентам, передаёт unimedia.info.

Согласно полученным данным, субсидии, предоставленные незаконным путём, поступали из фондов финансовой помощи внешних партнеров, в том числе Всемирного банка, а также из государственного бюджета.

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