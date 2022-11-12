Сотрудники НАБПП выявили массу нарушений во время проверок на скотобойнях

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели ряд проверок в цехах и мясных производствах Молдовы, в рамках которых были выявлены нарушения.
Так, специалистами были зарегистрированы следующие несоответствия:
- содержание оборудования в антисанитарных условиях;
- материалы, оборудование и установки, контактирующие с пищевыми продуктами, не подвергаются эффективной санитарной обработке и дезинфекции;
- несоблюдение правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения;
- отсутствие отдельного помещения для мойки, мытья и дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки живых животных.
По результатам выявленных несоответствий будут приняты следующие меры: составление протокола о правонарушении; ограничение и запрет на ввоз на рынок несоответствующего мясного сырья, а также приостановление действия санитарно-ветеринарного разрешения на эксплуатацию объектов, не соответствующих условиям разрешения.
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