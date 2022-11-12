Сотрудники НАБПП выявили массу нарушений во время проверок на скотобойнях

Сотрудники НАБПП выявили массу нарушений во время проверок на скотобойнях

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели ряд проверок в цехах и мясных производствах Молдовы, в рамках которых были выявлены нарушения.

Так, специалистами были зарегистрированы следующие несоответствия:

  • содержание оборудования в антисанитарных условиях;
  • материалы, оборудование и установки, контактирующие с пищевыми продуктами, не подвергаются эффективной санитарной обработке и дезинфекции;
  • несоблюдение правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения;
  • отсутствие отдельного помещения для мойки, мытья и дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки живых животных.

По результатам выявленных несоответствий будут приняты следующие меры: составление протокола о правонарушении; ограничение и запрет на ввоз на рынок несоответствующего мясного сырья, а также приостановление действия санитарно-ветеринарного разрешения на эксплуатацию объектов, не соответствующих условиям разрешения.

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