Сотрудники НАБПП выявили массу нарушений во время проверок на скотобойнях

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели ряд проверок в цехах и мясных производствах Молдовы, в рамках которых были выявлены нарушения.

Так, специалистами были зарегистрированы следующие несоответствия:

содержание оборудования в антисанитарных условиях;

материалы, оборудование и установки, контактирующие с пищевыми продуктами, не подвергаются эффективной санитарной обработке и дезинфекции;

несоблюдение правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения;

отсутствие отдельного помещения для мойки, мытья и дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки живых животных.

По результатам выявленных несоответствий будут приняты следующие меры: составление протокола о правонарушении; ограничение и запрет на ввоз на рынок несоответствующего мясного сырья, а также приостановление действия санитарно-ветеринарного разрешения на эксплуатацию объектов, не соответствующих условиям разрешения.

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