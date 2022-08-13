Сотрудники НАБПП обнаружили массу нарушений во время плановых проверок (ФОТО)

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов регулярно проводят проверки экономических агентов из пищевой отрасли, проверки торговых точек, пунктов общественного питания и пищеблоков общеобразовательных учреждений, центров размещения, больниц и пр.

Так, с 5 по 11 августа прошли 129 проверок. В результате было вынесено 31 предписание и составлено 26 протоколов о правонарушении, а также приостановлена ​​деятельность двух объектов. Инспекторы НАБПП запретили к продаже более 300 кг несоответствующих пищевых продуктов.

Среди обнаруженных несоответствий:

продажа продуктов питания ненадлежащего качества;

продажа продуктов питания с истёкшим сроком годности;

несоответствующая маркировка;

нарушение санитарных правил;

отсутствие медицинского контроля и гигиенического обучения персонала;

отсутствие ценников.

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