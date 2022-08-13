Сотрудники НАБПП обнаружили массу нарушений во время плановых проверок (ФОТО)

Сотрудники НАБПП обнаружили массу нарушений во время плановых проверок (ФОТО)

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов регулярно проводят проверки экономических агентов из пищевой отрасли, проверки торговых точек, пунктов общественного питания и пищеблоков общеобразовательных учреждений, центров размещения, больниц и пр.

Так, с 5 по 11 августа прошли 129 проверок. В результате было вынесено 31 предписание и составлено 26 протоколов о правонарушении, а также приостановлена ​​деятельность двух объектов. Инспекторы НАБПП запретили к продаже более 300 кг несоответствующих пищевых продуктов.

Среди обнаруженных несоответствий:

  • продажа продуктов питания ненадлежащего качества;
  • продажа продуктов питания с истёкшим сроком годности;
  • несоответствующая маркировка;
  • нарушение санитарных правил;
  • отсутствие медицинского контроля и гигиенического обучения персонала;
  • отсутствие ценников.

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