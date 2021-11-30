Сотрудники МВД, задержанные за контрабанду вещей с рынка “7 км”, обвиняются и в обороте наркотиков

Сотрудники МВД, задержанные за контрабанду вещей с рынка “7 км”, обвиняются и в обороте наркотиков

Нескольких сотрудников МВД задержали по подозрению в контрабанде вещей с рынка “7 км” на 1,5 млн леев. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые также занимались контрабандой героина.

Стоимость найденных во время обысков наркотиков составляет 200 тысяч леев. По факту контрабанды, хранения и транспортировки запрещённых веществ в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Ведётся расследование.

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