Сотрудники МВД в период пасхальных праздников будут работать в усиленном режиме (ВИДЕО)

Сотрудники МВД в период пасхальных праздников будут работать в усиленном режиме (ВИДЕО)

В период пасхальных праздников полиция будет работать в усиленном режиме: количество сотрудников, которые будут обеспечивать порядок в стране, увеличат на 30%. Об этом на брифинге для прессы сообщили ответственные лица.

Порядка 1000 карабинеров будут находиться в Пасхальную ночь близи церквей. Также на службе будут около 600 пожарных.

Глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Александру Опря призвал граждан быть осторожными при использовании огня, особенно свечей, традиционно зажигаемых в святых местах. Он также предупредил священнослужителей о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и призвал обеспечить доступность подъездных путей к храмам.

Полиция призывает население соблюдать общественный порядок, а водителей – не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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