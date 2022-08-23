Сотрудники муниципальных служб отремонтировали кровлю зданий, пострадавших от непогоды

Сотрудники муниципальных служб отремонтировали кровлю зданий, пострадавших от непогоды

Завершены ремонтные работы на крышах жилых домов, пострадавших от непогоды 9 августа. Об этом сообщил на оперативном совещании в примарии начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов.

По его словам, запросы поступили от граждан по 27 адресам – в основном, из секторов Рышкановка и Чеканы.

– Отремонтированы крыши с шиферным покрытием по 16 адресам, в течение текущей недели должны начаться работы по адресам с крышами с гибким покрытием, — рассказал Бурдюмов, пишет moldpres.md.

Руководство ведомства отметило, что заключён договор с хозяйствующим субъектом, который на этой неделе начнёт ремонтные работы в квартирах на улице Браништий, 5/6.

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