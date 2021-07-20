Сотрудники ГИЧС спасли мужчину, угрожавшего спрыгнуть с этажа

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32-летний мужчина грозился сброситься с девятого этажа жилого дома. Инцидент произошёл накануне на улице Иона Думенюк.

Мужчина кричал, что прыгнет, если кто-нибудь попытается к нему приблизиться. Для проведения спасательной операции были задействованы три бригады ГИЧС. Спасатели поднялись на 30-метровой автолестнице к гражданину, убедили не совершать прыжок, после чего благополучно спустили его вниз. Операция длилась 30 минут.

Согласно информации ведомства, с начала года спасатели оказали помощь более 250 гражданам.

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