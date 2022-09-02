Сотрудники ГИЧС с начала года спасли более 400 человек

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В текущем году сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) удалось спасти 410 человек, в том числе 235 детей. Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции глава ведомства Александру Опря.

Он уточнил, что количество выездов спасательных команд за последние 10 лет неизменно увеличивается. Тенденция обусловлена ​​постепенным увеличением производственных мощностей и расширением спектра вмешательств, а также изменением климата и по причине сжигания сухой растительности, передает moldpres.md.

– В этом году пожарные уже выполнили 9 613 выездов для тушения очагов пожаров сухой растительности на площади 54 580 га земли, — сообщил Опря.

Глава ГИЧС уточнил, что с 24 февраля перед ведомством встала еще одна задача – управление последствиями войны в Украине.

– С первого дня и по сей день сотрудники Инспектората вместе с коллегами из МВД находятся на передовой, оказывая необходимую поддержку беженцам. В рекордно короткие сроки сотрудникам учреждения удалось открыть временные центры в трех местах. Так, буквально за один день на абсолютно пустом месте был создан и организован уже известный “Вокзал Паланка”, откуда перевезли 33 142 человек. Всего во временном центре “Паланка” необходимую помощь получили 4 855 иностранцев. Кроме того, благодаря эффективному сотрудничеству с коллегами из Румынии были организованы зеленые коридоры для беженцев на маршруте Паланка—Хуши, — добавил Опря.

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