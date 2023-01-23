Сотрудники ГИЧС продолжают тушить пожар в одном из элеваторов в порту Джурджулешт

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают обеспечивать пожарную безопасность в Международном порту “Джурджулешты”, где 20 января загорелся ещё один элеватор, в котором хранился подсолнечный шрот.



По данным ведомства, минувшей ночью пожарные продолжали тушить возгорание, которое было локализовано накануне после того, как начался демонтаж резервуара. В течение сегодняшнего дня тяжелая техника продолжит разбирать конструкцию, чтобы пожарные смогли ликвидировать возгорание.

Напомним, что 20 января в порту “Джурджулешты” из-за тления подсолнечного шрота рухнул четвертый по счету элеватор. Ещё один элеватор рухнул 16 января. До этого, в сентябре прошлого года, на территории порта рухнули первые два элеватора объёмом по 1200 кв.м. каждый, в которых также хранился подсолнечный шрот. Это нарушило технологический процесс в оставшихся четырёх элеваторах.

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