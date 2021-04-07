Сотрудники ГИЧС продолжают информировать граждан об антиковидных мерах (ФОТО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают кампанию по информированию граждан о мерах профилактики коронавируса.

Так, с начала апреля сотрудники ГИЧС побывали в 119 населённых пунктах 24 районов страны, включая Новые Анены, Яловены, Унгены, Каушаны, Кантемир, Хынчешты, Резину, Единец, Глодяны и Бричаны. Гражданам раздали листовки с информацией о мерах профилактики COVID-19. Таким образом, было проинформировано более 8 тысяч человек.

Спасатели призывают население соблюдать защитные меры, а также обращаться к врачу при первых симптомах коронавируса. Гражданам также напомнили о необходимости использовать дезинфицирующие средства и правильно носить защитную маску.

Кроме того, спасатели передавали аудиосообщения с призывом соблюдать антиковидные меры. В мероприятиях было задействовано более 120 сотрудников ГИЧС и 53 единицы техники. Кампания по информированию проходит по всей стране, включая столицу.

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