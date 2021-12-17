Сотрудники ГИЧС наглядно показали опасность неправильного использования пиротехники (ФОТО, ВИДЕО)

0

Нарушения правил безопасности при использовании пиротехнических изделий могут стоить здоровья, а то и жизни. В связи с этим в канун Нового года Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям опубликовал ряд рекомендаций по использованию пиротехники. Кроме того, специалистами был проведён эксперимент с манекеном, который наглядно показал последствия нарушений правил безопасности.

В первую очередь пожарные настоятельно рекомендуют не применять фейерверки и петарды в помещениях, вблизи жилых домов, общественных зданий и лесов. Пиротехнику можно покупать только в специализированных магазинах, при этом у продавца нужно потребовать сертификат качества и инструкцию по применению.

Детям запрещено использовать пиротехнические изделия. Кроме того, во избежание травм и ожогов граждан просят не направлять пиротехнические изделия в сторону людей и животных, не держать зажжённый фейерверк в руках, не наклоняться к пиротехническому изделию во время запуска и не переносить в карманах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.