Сотрудники ГИЧС информируют граждан о мерах профилактики коронавируса

0

Сотрудники ГИЧС продолжают кампанию по информированию граждан о мерах профилактики коронавируса. Спасатели и пожарные патрулируют населённые пункты по всей стране и раздают листовки.

Так, с 10 по 12 августа сотрудники ГИЧС посетили 38 населённых пунктов в районах Чимишлия, Калараш, Каушаны, Штефан-Водэ, Теленешты, Резина, Унгены, Сороки, Оргеев, Шолданешты, а также в Гагаузии. Аналогичные мероприятия прошли и в столичных секторах. Граждан информировали о необходимости носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию в один метр.

В кампании участвовали более 35 сотрудников ГИЧС. Гражданам раздали более 480 информационных листовок. Подобные мероприятия продолжатся во всех районах страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.