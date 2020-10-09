Сотрудники ГИЧС доставляют стройматериалы в населённые пункты, пострадавшие от непогоды (ФОТО, ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям занимается транспортировкой строительных материалов, выделенных из госрезерва, в населённые пункты районов Сороки, Глодяны и Криуляны. Пострадавшим хозяйствам доставляют металлочерепицу, фиброцементные плиты и древесину.

Несколько грузовиков с материалами прибыли этим утром в село Бошкана Криулянского района, где без кровли осталось более 20 домов. Пострадавшим жителям раздали 1 200 листов шифера.

Помощь также получат жители сёл Висока, Рудь и Толканешть Сорокского района, а также Глодян и села Кажба. В Глодяны доставят 1 242 м3 древесины и 262 листа шифера. Пострадавшим в Сороках выделят 900 фиброцементных плит для ремонта крыш.

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