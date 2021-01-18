Сотрудники ГИЧС будут следить за безопасностью во время крещенских купаний

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Во вторник, 19 января, православные верующие отмечают Крещение. В этом контексте Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям опубликовал ряд рекомендаций для граждан – в особенности, для тех, кто по традиции решит окунуться в воду.

Так, спасатели напоминают, что делать это можно только в специально отведённых для этого местах. Входить в воду можно маленькими группами, чтобы не спровоцировать раскол льда. Окунаться можно только тем, кто физически к этому подготовлен. Строго запрещен доступ несовершеннолетних к воде без надзора взрослых.

В течение дня сотрудники ГИЧС будут следить за безопасностью на водоёмах страны. В чрезвычайных ситуациях следует звонить по номеру 112.

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