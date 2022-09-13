Сотрудники автомойки устроили аварию на клиентской машине

Сотрудники автомойки устроили аварию на клиентской машине

Полиция задержала двух жителей Яловен в возрасте 20 и 22 лет, подозреваемых в угоне автомобиля марки Volkswagen.

По данным полиции, молодые люди работали на автомойке. Они попросили хозяина оставить машину на два дня, чтобы провести химчистку салона.

Ночью парни отправились на чужом автомобиле в Яловены, однако не справились с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в препятствие. Угонщики бросили транспортное средство и сбежали с места ДТП.

В результате следственных мероприятий подозреваемых задержали. Им грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 3 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md