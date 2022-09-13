Сотрудники автомойки устроили аварию на клиентской машине

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Полиция задержала двух жителей Яловен в возрасте 20 и 22 лет, подозреваемых в угоне автомобиля марки Volkswagen.

По данным полиции, молодые люди работали на автомойке. Они попросили хозяина оставить машину на два дня, чтобы провести химчистку салона.

Ночью парни отправились на чужом автомобиле в Яловены, однако не справились с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в препятствие. Угонщики бросили транспортное средство и сбежали с места ДТП.

В результате следственных мероприятий подозреваемых задержали. Им грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 3 лет лишения свободы.

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