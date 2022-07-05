Сотрудники Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями провели около 400 мероприятий по очистке деревьев

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На прошлой неделе сотрудники Ассоциация по уходу за зелёными насаждениями осуществили примерно 400 мероприятий – запланированных и срочных работ по просьбам жителей Кишинёва или экономических агентов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Так, по его словам, по 61 адресу в городе были проведены запланированные лесохозяйственные работы по обработке 360 деревьев.

– Специализированная аварийная служба была вызвана по 7 адресам. Квалифицированные специалисты оперативно очистили 9 деревьев, тем самым исключив риск для жителей этих секторов, – сказал Чебан.

Он добавил, что отдел инспекции Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями выдал за тот же период 26 документов фитосанитарной экспертизы, которые впоследствии были представлены в Агентство по охране окружающей среды для выдачи разрешений на вырубку. На этой неделе по 23 адресам будут проведены дальнейшие плановые лесохозяйственные мероприятия, которые позволят провести обработку 214 деревьев.

– Инспекторы Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями посетят сектора города для фитосанитарного обследования деревьев, чтобы спланировать необходимые работы и избежать аварийных ситуаций в зелёных зонах, прилегающих к учебным и медицинским учреждениям, – отметил генпримар.

Ассоциация по уходу за зелёными насаждениями призывает жителей столицы к сотрудничеству в ситуациях, требующих привлечения специализированных служб. Всех, кто встречается с возможными рисками падения деревьев или сухих веток, просят сообщать об этом по номеру (022) 242-725.

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