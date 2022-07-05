Сотрудники Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями провели около 400 мероприятий по очистке деревьев

Сотрудники Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями провели около 400 мероприятий по очистке деревьев

На прошлой неделе сотрудники Ассоциация по уходу за зелёными насаждениями осуществили примерно 400 мероприятий – запланированных и срочных работ по просьбам жителей Кишинёва или экономических агентов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Так, по его словам, по 61 адресу в городе были проведены запланированные лесохозяйственные работы по обработке 360 деревьев.

– Специализированная аварийная служба была вызвана по 7 адресам. Квалифицированные специалисты оперативно очистили 9 деревьев, тем самым исключив риск для жителей этих секторов, – сказал Чебан.

Он добавил, что отдел инспекции Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями выдал за тот же период 26 документов фитосанитарной экспертизы, которые впоследствии были представлены в Агентство по охране окружающей среды для выдачи разрешений на вырубку. На этой неделе по 23 адресам будут проведены дальнейшие плановые лесохозяйственные мероприятия, которые позволят провести обработку 214 деревьев.

– Инспекторы Ассоциации по уходу за зелёными насаждениями посетят сектора города для фитосанитарного обследования деревьев, чтобы спланировать необходимые работы и избежать аварийных ситуаций в зелёных зонах, прилегающих к учебным и медицинским учреждениям, – отметил генпримар.

Ассоциация по уходу за зелёными насаждениями призывает жителей столицы к сотрудничеству в ситуациях, требующих привлечения специализированных служб. Всех, кто встречается с возможными рисками падения деревьев или сухих веток, просят сообщать об этом по номеру (022) 242-725.

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