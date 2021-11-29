Сотрудникам Пограничной полиции начали вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19

Сотрудникам Пограничной полиции начали вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19

Пограничная полиция начала сегодня вводить третью дозу вакцины от COVID-19 своим сотрудникам, которые прошли первый курс иммунизации. 

– Иммунизация от коронавируса на сегодняшний день ещё более важна и необходима. Новый штамм COVID-19 “омикрон” распространяется по миру с высокой скоростью, что вызывает беспокойство. Многие страны вводят новые ограничения, чтобы уменьшить риски, – говорится в сообщении ведомства. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 78% сотрудников Пограничной полиции прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

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