Сотрудника Таможенной службы задержали по подозрению в угоне автомобиля

Сотрудника Таможенной службы задержали по подозрению в угоне автомобиля

59-летнего сотрудника Центрального таможенного бюро задержали накануне полицейские и прокуроры Хынчешт. Его подозревают в угоне автомобиля Renault Scenic стоимостью 6 тыс. евро, который находился на территории таможенного поста “Леушень-Албица”.

По данным пресс-службы ГИП, мужчину арестовали на 72 часа. По факту угона было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

 Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md