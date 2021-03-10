Сотрудника Таможенной службы задержали по подозрению в угоне автомобиля

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59-летнего сотрудника Центрального таможенного бюро задержали накануне полицейские и прокуроры Хынчешт. Его подозревают в угоне автомобиля Renault Scenic стоимостью 6 тыс. евро, который находился на территории таможенного поста “Леушень-Албица”.

По данным пресс-службы ГИП, мужчину арестовали на 72 часа. По факту угона было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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