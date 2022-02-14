Сотрудника полиции задержали по подозрению во взяточничестве

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Офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали сотрудника инспектората полиции сектора Чекан по подозрению в пассивной коррупции.

Согласно материалам дела, подозреваемый потребовал у жителя Бубуечь 200 евро, пообещав взамен не возбуждать на его имя уголовное дело по факту насилия в семье. Об этом было сообщено в НАЦ.

На прошлой неделе осведомитель передал затребованную сумму денег сотруднику полиции. Подозреваемого задержали с поличным и поместили в изолятор на 72 часа.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Полицейскому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, штраф в размере от 6000 до 8000 условных единиц и лишение права занимать государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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