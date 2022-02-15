Сотрудника НИОБ и врача из Новых Анен задержали по подозрению в коррупции

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В деле по факту пассивной коррупции фигурируют три сотрудника Национального инспектората общественной безопасности, один сотрудник инспектората полиции Новых Анен и врач, занимающий руководящую должность в медучреждении Новых Анен.

Согласно материалам дела, подозреваемые вымогательством получили 1000 евро от мужчины, который был пойман пьяным за рулём, чтобы не документировать правонарушение. Сотрудник инспектората полиции Новых Анен выполнял роль посредника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В результате один из сотрудников НИОБ и врач были задержаны на 72 часа. Остальные подозреваемые находятся под следствием на свободе.

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