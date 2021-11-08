Сотрудника Пограничной полиции ранили в ходе драки

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Инцидент произошёл сегодня утром в селе Бурлаку Кагульского района. Пограничник получил ранение в шею во время конфликта между группой сельчан.

Мужчина находился не на службе, сообщили в пресс-службе Пограничной полиции. Он попытался разнять дерущихся, но получил удар твёрдым предметом в область шеи.

Пострадавшего госпитализировали, его здоровью ничто не угрожает. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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