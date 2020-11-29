Сотрудника МВД нашли мёртвым у Национального дворца

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47-летний мужчина был найден мёртвым накануне вечером на улице Александра Пушкина у Национального дворца. На место происшествия прибыли оперативная группа и судмедэксперт.

Как оказалось, речь о сотруднике Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД. На его теле не было следов насильственной смерти. Труп отправили на экспертизу для установления причины случившегося, пишет protv.md

Обстоятельства выясняются.

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