Работника поликлиники в Единцах поймали на подделке сертификатов о вакцинации

Работника поликлиники в Единцах поймали на подделке сертификатов о вакцинации

Прокуратура отправила мужчину на скамью подсудимых за фальсификацию справок о прививках от коронавируса. 

Согласно материалам дела, сотрудник медучреждения вносил в базу данные непривитых жителей. В тот же день он выдавал справки о вакцинации двумя дозами. За свою “услугу” медработник получал по 2000 леев.

За внесение заведомо ложных данных в официальные документы законом предусмотрен штраф в размере до 67 500 леев или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности на срок до 5 лет.

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