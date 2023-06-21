Сотрудник Управления полиции Кишинёва попался на взятке

0

Обвиняемый работал старшим офицером службы надзора за оружием и лицензионной деятельностью Управления полиции Кишинёва.

Он пообещал повлиять на служащих ГИП и сотрудников медицинского учреждения, ответственных за выдачу разрешительных документов на ношение оружия. За это мужчина получил вознаграждение в 5600 леев.

Уголовное дело по факту торговли влиянием было направлено в суд. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет или штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.