Сотрудник тюрьмы ответит перед судом за получение взятки и превышение полномочий

Сотрудник тюрьмы ответит перед судом за получение взятки и превышение полномочий

По данным следствия, контролёр отдела режима и охраны пенитенциарного учреждения Приднестровья вопреки установленным правилам внутреннего распорядка передал одному из осуждённых мобильный телефон. За это получил через посредника взятку.

Впоследствии мужчина совершил служебный подлог. По договорённости с осуждённым, у которого сотрудники тюрьмы изъяли мобильный телефон, он вернул ему гаджет, а чтоб скрыть данный факт, взамен к материалам приобщил совершенно другой. В результате у осуждённых, отбывающих наказание, была возможность пользоваться мобильными телефонами, пишет novostipmr.com.

Следствием собранна достаточная доказательственная база, уголовное дело передано в суд.

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