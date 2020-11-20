Сотрудник столичной автомойки угнал машину клиента и попал на ней в ДТП (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали молодого человека, подозреваемого в угоне машины. Речь идёт о 19-летнем жителе Теленештского района.

В полицию обратился 27-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что у него угнали автомобиль марки Volkswagen Touran, который был припаркован на территории автомойки на Балканском шоссе. Ущерб составил 60 000 леев.

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался сотрудник автомойки. Владелец автомобиля оставил ему ключи, чтобы он помыл её. Однако парень без разрешения взял машину, чтобы покататься. Далеко уехать не удалось – на улице Иона Крянгэ неопытный водитель наехал на бордюр и повредил авто, после чего покинул место ДТП.

Молодой человек признал свою вину. По факту угона возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или от года до 3 лет лишения свободы.

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