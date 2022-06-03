Сотрудник полиции попался на взятках: его обвиняют в четырёх преступных эпизодах

Сотрудник полиции попался на взятках: его обвиняют в четырёх преступных эпизодах

Офицеры НАЦ и прокуроры задержали сегодня сотрудника полиции, подозреваемого в причастности к целому ряду коррупционных эпизодов. Согласно материалам дела, задержанный брал взятки за “помощь” в получении водительских прав категории “В”. 

По словам осведомителя, полицейский попросил у него 750 евро, пообещав повлиять на экзаменационную комиссию Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава. В итоге он получил аванс в размере 6000 леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сотрудник полиции фигурирует в ещё трёх уголовных делах, возбужденных по фактам коррупции.

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