Сотрудник Национального следственного инспектората попался на вымогательстве взятки

Сотрудник Национального следственного инспектората попался на вымогательстве взятки

Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению в пассивной коррупции следователя Национального следственного инспектората.

Чиновника обвиняют в том, что в декабре 2021 года он побывал с проверками в компании по ремонту автомобилей. Инспектор составил акт о нарушениях и опечатал офис фирмы.

Впоследствии он пригрозил администратору тем, что может быть наложен крупный штраф и даже возбуждено уголовное дело за выявленные правонарушения. Чтобы “закрыть” глаза на недочёты, он попросил взятку в размере 2000 евро. Агент передал деньги, которые в ходе последовавших обысков были изъяты.

Фигурант уголовного дела задержан, в настоящее время он находится под домашним арестом.

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