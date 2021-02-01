Сотрудник Генерального инспектората карабинеров задержан за сбыт наркотиков (ВИДЕО)

0

С ноября 2020-го по январь текущего года правоохранители вели наблюдение за деятельностью преступной группы, специализировавшейся на обороте наркотиков. Подозреваемые распространяли марихуану, гашиш, ЛСД и экстази.

В конце января с поличным был задержан один из сотрудников Генерального инспектората карабинеров. В результате личного досмотра при нём обнаружили упаковки с растительной массой, похожей на марихуану, и таблетки экстази.

При обыске в доме ещё одного члена группировки изъяли 800 доз ЛСД, 200 г марихуаны, 5 г гашиша, таблетки экстази, весы и пр. Ориентировочная стоимость изъятого оценивается в 200 000 леев, пишет telegraph.md.

Подозреваемый и его сообщники были арестованы. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок от 3 до 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.