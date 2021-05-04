Сотрудник автосервиса угнал машину клиента

Сотрудник автосервиса угнал машину клиента

С заявлением об угоне автомобиля обратился 50-летний житель села Ближний Хутор. Volkswagen был припаркован во дворе его дома. 

Как пишет mvdpmr.org, милиционеры выяснили, что накануне сельчанин ремонтировал машину в одном из автосервисов. За то, что мастер помог и вышел на работу в праздник, автовладелец решил его отблагодарить, пригласил домой. Граждане вместе выпивали. В какой-то момент хозяин уснул. Когда проснулся, не обнаружил ни гостя, ни своей иномарки.

В ходе поисковых мероприятий инспекторы нашли пропавший автомобиль. Угонщик не успел выехать за пределы села, он задержан.

Volkswagen помещён на штрафстоянку. Проводится доследственная проверка.

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