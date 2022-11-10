Сотрудник автомойки угнал машину клиента: ему грозит до 5 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Полиция задержала 20-летнего жителя Сорок, подозреваемого в угоне автомобиля KIA с территории автомойки. Сумма ущерба составила 170 000 леев.

По данным полиции, в результате следственных мероприятий подозреваемого идентифицировали и задержали. Им оказался сотрудник автомойки. Автомобиль нашли на севере страны, в Рышканском районе.

Молодой человек признал свою вину. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Парня поместили под предварительный арест на 11 месяцев. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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