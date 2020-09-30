Сотрудничество между Советом гражданского общества и органами государственной власти будет укрепляться

Глава государства провел рабочую встречу с активистами Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова. Участники беседы обсудили широкий круг вопросов, связанных с работой Совета, и проанализировали действия, предпринятые за последние три года с момента его создания.
– Отметил, что при формировании Совета гражданского общества в 2017 году мы посчитали важным перенять хороший опыт Италии, Чехии, Великобритании, России в создании механизмов постоянного, систематического взаимодействия главы государства с гражданским обществом во всех сферах социально-экономической жизни страны. За более чем трехлетнюю деятельность Совета я провел 21 встречу с председателями комиссий, где были рассмотрены и проанализированы самые важные президентские инициативы, выдвинутые мной в социально-экономической сфере, юстиции, образовании, в госуправлении и молодежной политике. В то же время, в течение 2017-2020 годов, комиссии Совета гражданского общества организовали 144 тематические встречи и представили около 330 инициатив и предложений, что явилось важным подспорьем для конкретизации приоритетов аппарата президента и правительства, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Также, добавил он, при прямой поддержке Совета гражданского общества в 2017-2020 годах было организовано множество мероприятий в области социального, экономического, культурного и патриотического воспитания. Додон подчеркнул, что аппарат главы государства будет и далее прилагать усилия по укреплению сотрудничества между Советом гражданского общества и органами государственной власти.
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