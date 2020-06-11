Сотни жителей Ватры, Ставчен и Новых Гоян останутся в пятницу без воды в кране

Сотни жителей Ватры, Ставчен и Новых Гоян останутся в пятницу без воды в кране

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в пятницу, 12 июня, от услуги временно будут отключены потребители, чьи дома расположены на улицах М. Эминеску и Лучафэрул в городе Ватра. Отключения ожидаются с 09.00 до 17.00 в связи с проведением работ по подключению нового водопровода. 

Кроме того, в пятницу, с 09.45 до 17.00 водоснабжение будет прекращено в Ставченах и Новых Гоянах по причине проведения плановых работ компанией “Premier Energy Distribution”.

Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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