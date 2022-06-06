Сотни жителей столицы временно останутся в понедельник без электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик.

Они запланированы по указанным ниже адресам.

Центр:

Г. Асаки, 11, 11/1, 11/2, 19A – частично с 09:00 до 13:00.

Г. Кашу, 30 A,B,C,D,E,F; 32, 32/2, И. Инкулец, 105/4, И. Нистор, 1, 4, 11-13, 18-24, 25, 49-55, Павел Боцу,13/1A, 13/1B – частично с 13:00-17:00.

Чеканы:

Алчедар, 1, 2A, 4, Андрей Избаш, 1-47, 4-40, Арионешть, 2-6, Колоница, 2-4, 3-7, 74-192, 77-175, переулок Колоница, 1-3, Хайдукул Бужор, 53-69, 78-104, Николае Милеску-Спэтару, 1A, переулок Николае Милеску-Спэтару, 1-9, Тырговиште, 1-25, 6-46, 9999, Транснистрия, 3, Вадул-луй-Водэ, 9, 31, 31/2, 99-127, 155, 999, 7777, 9999, 100, 120, 144-146, 162-196, 888 – частично с 09:10 до 15:00.

М. Садовяну, Вадул-луй-Водэ, Узинелор, Думбрава Рошие, Флорэрий (в том числе переулок, 1) – частично с 09:10 до 15:00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.