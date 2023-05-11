Сотни жителей столицы временно останутся без горячей воды

0

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.



Так, в пятницу, 12 мая, с 09.00 до 19.00 горячей воды не будет в домах по адресам:

Хынчештское шоссе, 2, 2/1, 20, 24, 32, 34/2, 58, 58/1, 60/1, 60a;

ул. А. Космеску, 5;

ул. Друмул Виилор, 26/1, 26/3, 28, 29, 30/2, 34, 37, 39, 41, 43, 43/1;

ул. Г. Асаки, 11/1, 11/2, 13a, 19 b, 23a, 25, 25b, 27, 29, 31a, 35, 37/1, 37/2, 48/2, 49 a, 49 b, 50, 53, 53/1, 53/2;

ул. Г. Кашу, 2/8, 14, 32, 33;

ул. И. Сорочану, 40, 42;

ул. Лапушней, 20;

ул. М. Ломоносова 8, 28, 38, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 49/1;

ул. Мит. Гурие Гросу, 1, 3, 4, 5, 26;

ул. Н. Тестемицану, 6;

ул. Нукарилор, 11;

ул. П. Халиппа, 4;

ул. Валя Дическу, 45, 47, 49;

ул. В. Александри, 17, 19;

ул. В. Келтуялэ, 7, 11;

ул. В. Докучаева, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 3/1, 4, 13.

Кроме того, до 16.00 16 мая без горячей воды остались потребители по адресам:

бул. Дечебал, 3, 6, 19;

площадь Ю. Цезаря, 1;

ул. Н. Титулеску, 1, 1/2;

ул. Плаюлуй, 2;

ул. Халтей, 21/2.

До 16.00 13 мая горячей воды не будет по адресам:

ул. Вадул-луй-Водэ, 60, 60/1, 62, 62/2, 62/3.

Кроме того, до 16.00 12 мая горячей воды не будет по адресу: ул. Четатя Албэ, 97.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1300 или 022 447 447.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.