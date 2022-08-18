Сотни жителей столицы временно остались без горячей воды

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Причина – аварии, над устранением которых в настоящее время работают специализированные службы.

Так, сегодня до 14.00 горячей воды не будет в домах по адресам:

Александру Маринеску, 15, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

Парис, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2.

До 17.00 19 августа отключения запланированы по адресам:

Мирча чел Батрын, 3, 4, 4/1, 4/2, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 8/1, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18/2, 19/1, 21, 21/1, 23, 25, 26/1, 26/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 31/2, 31/3, 31/4, 32/3, 34/1, 34/2, 40/1, 42, 42/1, 44/1, 58;

Алеку Руссо, 18, 18/1, 24/1, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 57, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4;

Джинта Латинэ, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5 a, 5 b, 5/1, 5/2, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 23;

Игорь Виеру, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 15/2a, 16, 16/1, 16/2, 18/1, 19;

Михаил Садовяну, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 4, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 6, 6/2, 6/3, 8/2, 16, 20, 22, 22/2 sc.A, 26/3, 30, 30/2, 30/3;

Николае Милеску-Спэтару, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 5, 7/1, 9/1, 13, 15/1, 17, 19, 19/1, 19/4, 19/5, 21/1, 21/2, 21/5, 23;

Петру Заднипру, 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4/1, 5, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 9, 10, 11, 12/1, 13, 14, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 15/2a, 15/3, 16, 16/1, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 19/2.

До 16.00 26 августа горячей воды не будет по адресу:

Александреску, 13, 15, 17

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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