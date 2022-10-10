Сотни жителей столицы временно остались без горячей воды в кране

Об отключениях, связанных с авариями, сообщил поставщик услуги.
Так, до 14.00 горячей воды не будет в домах по адресам:
- Дечебал, 19.
До 16.00 без горячей воды остались потребители, проживающие на:
-
Штефана чел Маре, 105;
-
31 Августа 1989, 80;
-
А. Коробчану, 1a, 1b, 7a.
До 17.00 отключения продлятся по адресам:
- Мирча чел Батрын, 4, 4/1, 8/1, 10;
- Джинта Латина, 17, 17/1, 19/1;
- Петру Заднипру, 12/1, 14, 14/2.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.
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