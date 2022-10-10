Сотни жителей столицы временно остались без горячей воды в кране

Сотни жителей столицы временно остались без горячей воды в кране

Об отключениях, связанных с авариями, сообщил поставщик услуги. 

Так, до 14.00 горячей воды не будет в домах по адресам:

  • Дечебал, 19.

До 16.00 без горячей воды остались потребители, проживающие на:

  • Штефана чел Маре, 105; 
  • 31 Августа 1989, 80;
  • А. Коробчану, 1a, 1b, 7a. 

До 17.00 отключения продлятся по адресам:

  • Мирча чел Батрын, 4, 4/1, 8/1, 10;
  • Джинта Латина, 17, 17/1, 19/1;
  • Петру Заднипру, 12/1, 14, 14/2.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md