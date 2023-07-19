Сотни жителей столицы временно остались без горячей воды: список адресов

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Об отключениях, связанных с проведением плановых работ или авариями, сообщили в АО “Термоэлектрика”.

Так, до 15.00 горячей воды не будет по адресам: Дачия, 15, 17, 19, 21; Дечебал, 82, 84.

До 16.00 отключены потребители, проживающие по адресам: Мирча чел Батрын, 9, 11, 15, 15/1, 17, 17/1, 19/1, 21, 21/1, 23; И. Виеру, 8, 8/1, 8/2, 10; М. Садовяну, 20, 22, 22/2 sc.A, 26/3; П. Заднипру, 1, 3, 3/1, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9.

К 17.00 возобновить подачу горячей воды обещают на Мунчештском шоссе, 172, 174, 176.

Ранее мы писали, что десятки жителей столицы останутся без горячей воды на 3 дня.

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