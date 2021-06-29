Сотни жителей столицы во вторник останутся без света

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Поставщик сообщает, что 29 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 62R, Бэлць 2, 3, Г. Кошбук 5A, 8-16, О. Гога 18-22, 22A, 26, 23-27, 33 – с 09:10 до 17:00. ул. Г. Асаки 67B, 69, 69/1, 71, 71/1, 71/2, 71/6, 71/9 – с 08:45 до 13:00. ул. Д. Скиноасей 9999, Гренобля 106, Миорица 216 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Думенюк 33, 9999, Милеску-Спэтару 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21, 23/2, 23/4, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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