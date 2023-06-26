Сотни жителей столицы во вторник могут остаться без воды в кране

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АО “Apă-Canal Chişinău” информирует потребителей о запланированных отключениях на 27 июня.

Так, во вторник с 09:30 до 13:00 без воды останутся жители домов по бул. Дачия, 65/22, 67/1, 69/1. С 12:00 до 18:00 воды не будет по ул. 31 Августа, 97-113, Вл. Пыркэлаб, 45, А. Пушкина, 22.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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