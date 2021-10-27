Сотни жителей столицы в среду останутся без электричества

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Поставщик сообщает, что сегодня в столице будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника:

Дечебал, 72, 72/2, 72/4, 72/6, Н. Зелинского, 26/3, 28/2-28/6, 28/3-28/7, 30, 30/4B, 30/1-30/3, 30/2-30/4, 32/4-32/6, 32/5-32/7 – с 08:45 до 16:00.

Ашхабад, 3, 31-51, 6-38, Четатя Албэ, 18-36, 25-45, Ханул Морий, 1-19, 2-20, Минская, 1-23, 2-8, Мунчешть, 85-89, 105, 107, 111, 117, 170, 170/2, 172, 174, 999, 9999, Пандурилор, 3-7, 13-17, 8-22, Таллин, 12, 12/1, 21, Ташкент, 1-17, 2-20 – с 09:30 до 17:00.

Центр:

К. Шмидт, 7-49, 12-46, 940, Чокырлией, 10, 11, 27-41, 51, 999, Н. Смокинэ, 2-40, 3-29, 999, пер. 1 Н. Смокинэ, 1-11, 4-6, пер. 2 Н. Смокинэ, 3-9, 4, 10, 24-26, пер. 3 Н. Смокинэ, 1-7, 2, пер. 4 Н. Смокинэ, 1-9, 2-6, Пьетрарилор, 1-43, 2-68, 9999 – с 09:20 до 17:20.

Чеканы:

В. Быкулуй, 32 – с 09:05 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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