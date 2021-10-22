Сотни жителей столицы в пятницу останутся без света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Н. Титулеску, 32, Н. Зелинского, 38/4, 40/2, 42, Трандафирилор, 20, 31/1-31/9, 31/4-31/10, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 37/4, 39, 39/2, 43/1, 999 – с 08:45 до 16:00;

Х. Ботев, 19/1, 19/10, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор, 8 – с 13:30 до 17:30.

Центр:

Хынчешть, 999 – с 09:00 до 15:00.

Чеканы:

Кэрэмидарилор, 23-79, 40-94, Л. Ребряну, 22-38, 31-125, Мовилень, 1-51, 2-32, Сф. Параскива, 9-27, 22, Узинелор, 16, 64-66, 69-135, 84, 162, 999, Варница, 2/2 – с 09:10 до 16:00.

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