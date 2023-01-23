Сотни жителей столицы проведут вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 23:00 24 января будет временно приостановлена подача воды по ул. М. Ломоносова, 30-40, 35-49 (в том числе с дробью), Г. Асаки, 25-61 (в том числе с дробью), М. Г. Гросу, 44.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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